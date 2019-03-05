Массимилиано Аллегри - о своем будущем: останусь в "Ювентусе" еще на год

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри продолжит работу с клубом, несмотря на вылет из Лиги чемпионов по итогам матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:2, 1:1)."Пару дней назад я уже разговаривал с президентом клуба. Останусь в "Юве" еще на год. Уже сейчас планируем наш следующий сезон", – сказал Аллегри.