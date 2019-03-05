УЕФА разъяснил ситуацию с травмой Вертонгена

УЕФА опубликовал официальное разъяснение по ситуации с травмой защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (0:1)."Согласно отчету официальных лиц УЕФА после матча, протокол по ситуациям с подозрением на сотрясение мозга был соблюден, - цитирует заявление УЕФА в своем Твиттере журналист Роб Харрис. - Судья остановил матч сразу после инцидента. - Судья не поторапливал врача, ему было предоставлено время, чтобы сделать медицинское заключение. Матч был остановлен более чем на три минуты, указанные в регламенте. Согласно процедуре, перед тем, как разрешить игроку вернуться на поле, он подошел к боковой линии к клубному врачу, который сказал ему, что футболист готов продолжать игру".