Луис Суарес: мы должны подставить грудь под все пули, что прилетят в нас

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче каталонцы на выезде уступили "Ливерпулю" со счетом 0:4."Мы должны подставить грудь под все те пули, что прилетят в нас. Мы должны критиковать самих себя и просить прощения у болельщиков, наших семей, наших детей. Это случилось из-за нашего отношения.Мы не можем совершать одну и ту же ошибку два года подряд. Мы взрослые и должны быть самокритичны. У нас нет оправданий", - цитирует Суареса Mundo Deportivo.