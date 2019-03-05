Юные участники "Футбола для дружбы" стали корреспондентами ведущих СМИ

В седьмом сезоне международной детской социальной программы ПАО "Газпром" «Футбол для дружбы» приняли участие 32 юных журналиста из стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Мальчики и девочки в возрасте 12 лет работали в международном детском пресс-центре, освещая финальные мероприятия программы, которые проходили в Мадриде с 28 мая по 2 июня.

Целью формата организации международного детского пресс-центра стало погружение детей в профессиональную среду спортивной журналистики. Работа велась по четырем основным направлениям: создание новостей, фото- и видеоконтента, постов для социальных сетей. Кроме того, юные участники готовили материалы для выпускаемой ежегодно газеты "Футбола для дружбы" и участвовали в формировании дайджестов для официального ютуб-канала программы.

30 мая ребята работали в качестве корреспондентов на площадке международного форума "Футбол для дружбы", а 31 мая и 1 июня они освещали события чемпионата мира по "Футболу для дружбы", в том числе самую многонациональную в мире футбольную тренировку, получившую титул GUINNESS WORLD RECORDS.

Sport24.ru
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