Илья Геркус - о ситуации со срывом трансляции матча "Порту" - "Краснодар: так в бизнесе не принято

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем инстаграме подвел итоги выступления "Краснодара" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов."Поздравляю "Краснодар" с фееричной победой над "Порту"! Именно такие победы, когда все вопреки, со временем из обычного клуба делают Большой клуб. К сожалению, в России этот матч почти никто не увидел. В истории с отменой трансляции надо разбираться. Если действительно в последний момент представители "Порту" увеличили ценник в несколько раз, то это очень странно. Так в бизнесе не принято.Но эта деталь, как мне кажется, придает исторической победе "Краснодара" дополнительный антураж. С "Олимпиакосом" просто не будет. Но у нас есть реальный шанс впервые в истории российского футбола увидеть сразу три клуба на групповой стадии Лиги чемпионов. Класс!", - написал Геркус.В четвертом отборочном раунде за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов "быки" сыграют с "Олимпиакосом". Первая встреча пройдет в Греции 21 августа, ответная — в России 27 августа.