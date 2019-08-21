Бывший игрок "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал поражение команды от "Олимпиакоса" (0:4) в квалификации Лиги чемпионов.
"Краснодар" проиграл, потому что не выполнили установку, после двух голов развалились, перестали играть в футбол. Это связано с тем, что побоялись проявить лидерские качества. В матче с "Порту" вышли с другим настроением, играли в футбол, а не отбывали номер, еще состав был другой.
Игра Берга? Давайте не будем переходить на личности, но то, что швед провалил третью игру, — это да, даже не провалил, а не показал лучшие качества. По какой причине — непонятно. Краснодарским легионерам можно сказать, что эта игра им не идет в зачет.
Если команда хочет играть в Лиге чемпионов, то нужно биться и умирать на поле. Можно проиграть, но не 4:0. Шансы? Не потеряны, можно и 5:0 выиграть, главное — желание и старание.
Избиение российского продюсера в Греции? Греческие болельщики приедут, будет шанс отомстить. Это беспредел на самом деле, вот тебе и Европа, ничего божеского там тоже нет, за порядком не следят. Все понимают, какое предвзятое отношение к нашей стране и как съезжают европейские страны, будто ни в чем не виноваты. Нам стоит файер бросить на матчах, то сразу говорят о техническом поражении, у них избивают наших граждан — и ничего страшного", - цитирует Быстрова Sport24.
Владимир Быстров: греческие болельщики приедут, будет шанс отомстить за избиение продюсера
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