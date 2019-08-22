Тренер Андрей Тихонов поделился мнением о результате матча раунда плей-офф Лиги чемпионов "Краснодар" - "Олимпиакос" (0:4).
"Ранняя замена негативно повлияла на футболистов "Краснодара". Кабелла является одним из определяющих футболистов в атакующих действиях команды, и когда появился Ольссон, то сразу почувствовалась разница – швед не подошел под сегодняшний рисунок игры. "Краснодар" перестал атаковать.
Я не понимаю, почему "Краснодар" после 0:1 побежал всей командой атаковать. Это же не 0:4, можно действовать спокойно, а у "Краснодара" крайние защитники побежали в атаку, и из-за этого случались обрезы. Ну и высокое исполнительское мастерство игроков "Олимпиакоса" сыграло свою роль", - цитирует Тихонова ТАСС.
Андрей Тихонов: после замены Кабелла "Краснодар" перестал атаковать
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