Владислав Радимов: думаю, что шансы "Зенита" выйти из группы в Лиге чемпионов — 25 процентов

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов оценил шансы первой команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Питерцы попали в группу с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".

Фото: "Спорт день за днём"