"Для болельщиков было бы круче, если бы в Санкт-Петербург приехали "Барселона" или "Реал". Но в Лиге чемпионов не бывает слабых команд. И не случайно, что "Лейпциг" сейчас лидер бундеслиги, "Лион" хорошо выглядит во Франции, "Бенифка" не нуждается в представлении. Группа очень сложная. И если из второй корзины зенитовцам достался не самый сложный вариант, то из третьей и четвертой довольно крепкие "Лион" и "Лейпциг". Немцы, мне кажется, самая сильная команда из четвертой корзины.
В Лиге чемпионов просто не будет. Думаю, что шансы "Зенита" — 25 процентов, как и у трех других участников. Группа абсолютно ровная и выйти в плей-офф может любой. Примерно такая же ситуация в минувшем сезоне была у "Локомотива", — приводит слова Радимова Sportbox.
Владислав Радимов: думаю, что шансы "Зенита" выйти из группы в Лиге чемпионов — 25 процентов
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов оценил шансы первой команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Питерцы попали в группу с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".
Фото: "Спорт день за днём"
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