"Реал" проиграл стартовый матч Лиги чемпионов впервые с 2006 года

В среду, 18 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Реал". Игра прошла в Париже и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Томаса Тухеля.Оба гола в первом тайме в составе парижан забил аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария. Точку в матче поставил Тома Менье, который в результате комбинации с Бернатом пробил уже в пустые ворота.Таким образом, "Реал" проиграл стартовый матч Лиги чемпионов впервые с сезона-2006/07. Тогда мадридский клуб уступил "Лиону" (0:2).