В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" в гостях обыграл "Галатасарай" со счетом 1:0.
Лига чемпионов
2 тур
Голы: Икарди, 52
Галатасарай: Муслера, Мариано, Маркан, Люиндама, Нагатомо (Байрам, 77), Сери, Н'Зонзи, Донк, Беланда (Фегули, 62), Бабель (Андоне, 64), Фалькао
ПСЖ: Навас, Кимпембе, Бернат, Мёнье, Силва, Маркиньос, Гейе, Верратти, Ди Мария (Эррера, 83), Сарабия (Шупо-Мотинг, 71), Икарди (Мбаппе, 61)
Предупреждения: Икарди, 7, Ди Мария, 80, Маркан, 86, Эррера, 90+3
"ПСЖ" с минимальным счетом обыграл "Галатасарай"
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