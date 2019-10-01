- Что случилось в начале второго тайма, когда мы дважды пропустили? Ошибки. Первый раз ошиблись при ауте, второй раз - после подачи углового. Это были простые ошибки - таких Лига чемпионов не прощает.
Первый тайм провели нормально в обороне. Понятно, что преимущество было у "Атлетико", это команда высокого уровня. Но могли сыграть и вничью. Обидно, что Крыховяк не забил свой момент.
- Симеоне выпустил впервые в сезоне и Феликса, и Морату, и Диего Косту. Насколько это было тяжело?
- Для защитников это было очень тяжело. Они постоянно меняли позицию, играли в одно-два касания. Это уровень Лиги чемпионов, одна из лучших команд мира.
Будем продолжать дальше работать. Мы знаем, в какой группе находимся: против "Атлетико", "Ювентуса" всегда тяжело играть. Слава Богу, выиграли в Леверкузене, наверное, поборемся за третье место. Всё ещё впереди, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Мацей Рыбус: слава Богу, выиграли в Леверкузене. Наверное, поборемся за третье место (видео)
Защитник "Локомотива" прокомментировал домашнее поражение от испанского "Атлетико" (0:2) во втором туре Лиги чемпионов
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»