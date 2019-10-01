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Диего Симеоне: матч с "Локомотивом" получился интересным, но не могу назвать его лучшим

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом" (2:0).

"Интересный получился матч. Не могу назвать его лучшим. У нас уже были хорошие матчи с "Мальоркой", "Реалом". Во втором тайме мы действовали лучше. Класс наших игроков — Мораты, Фелиша, Косты — сказался, и мы в итоге дожали соперника.

Как оценю игру Фелиша? Непросто играть на правом фланге, так как надо больше подносить снаряды, много бегать. Считаю, что он хорошо справился со своими обязанностями. Коке грамотно сыграл тактически. Ему не нужно оправданий — он красавец. Дело в том, что это очень сложная позиция на поле.

Сложно сравнивать эту игру с предыдущим матчем против "Локомотива". Разные матчи, другие игроки. Кто-то поменялся. А тогда игра была после счета 3:0, "Локо" был вынужден идти вперед. Сейчас же "Локомотив" сделал больший акцент на обороне и проделал большую работу. Сложно сравнивать эти игры.

Мы должны учиться, развиваться. Мы смотрим вперед с энтузиазмом, анализируем прошлые игры. Нужно из каждого матча вычленять лучшее. Эта игра тоже даст нам пищу для размышлений", - цитирует Симеоне Sport24.ru.


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Теги: Симеоне Атлетико Локомотив
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