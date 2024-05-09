- Новости о том, что в клубе "внутренние дрязги", не соответствуют действительности. Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение, особенно когда такую недостоверную информацию транслирует авторитетный комментатор. Наше руководство, тренерский штаб, команда и персонал клуба нацелены на конструктивную совместную работу на благо "Рубина". Что касается будущего главного тренера команды Рашида Маматкуловича Рахимова, то руководство клуба высоко оценивает работу специалиста. Игра команды и последние результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Речи об увольнении тренера не идёт, - передаёт слова представителя пресс-службы "Рубина" Sport24.
Ранее журналист и телекомментатор Константин Генич озвучил в выпуске ютуб-канала "Коммент.Шоу" информацию о том, что главного тренера казанского "Рубина" Рашида Рахимова якобы "хотят подвинуть" из-за "внутренних дрязг".
В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги казанцы находятся на девятом месте с 38 очками в 27 матчах. В 4 последних матчах РПЛ "Рубин" не проигрывает, одержав на этом отрезке выездную победу над лидером чемпионата петербургским "Зенитом" (2:0) и сыграв вничью с московскими "Локомотивом" (1:1 на своём поле) и ЦСКА (2:2 на выезде).
59-летний Рашид Рахимов возглавляет "Рубин" с апреля 2023 года. Всего под его руководством казанцы провели 40 матчей во всех турнирах, в которых одержали 18 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.
В "Рубине" отреагировали на новость о возможном увольнении Рахимова
В пресс-службе казанского "Рубина" прокомментировали информацию о возможности увольнения главного тренера команды Рашида Рахимова.
Фото: ФК "Рубин"