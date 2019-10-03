"Спасибо болельщикам за поддержку и невероятную атмосферу на стадионе. Низкий поклон команде, каждому игроку за проведённый матч", — написал тренер "Зенита".
Сергей Семак: низкий поклон каждому игроку за матч с "Бенфикой"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (3:1) поблагодарил болельщиков и игроков сине-бело-голубых.
"Спасибо болельщикам за поддержку и невероятную атмосферу на стадионе. Низкий поклон команде, каждому игроку за проведённый матч", — написал тренер "Зенита".
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