Сергей Семак: низкий поклон каждому игроку за матч с "Бенфикой"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (3:1) поблагодарил болельщиков и игроков сине-бело-голубых.