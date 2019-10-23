Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал поражение команды от "Ювентуса" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Вообще впечатления от игры самые положительные, потому что никто не ожидал, что "Локомотив" будет так выглядеть. Было очень приятно, что команда нашла в себе силы и мастерство, играла очень здорово. Жаль, что проиграла. Тем более, обидно пропускать в конце два быстрых мяча. Но было видно, что ребята немного подустали, и такая опытная команда, как "Ювентус", воспользовалась своими шансами. Здесь даже больше индивидуальное мастерство Дибалы. Было отдано много сил. "Локомотив" выглядел не хуже "Ювентуса". Ребята играли здорово, - цитирует Сенникова "Евро-футбол.ру".
Сенников: "Ювентус" воспользовался усталостью "Локомотива"
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