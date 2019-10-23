Нагельсман: если через две недели "РБ Лейпциг" победит в Петербурге, то будет в хорошей позиции

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман прокомментировал победу над "Зенитом" (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов."Я очень доволен нашей игрой и результатом. Думаю, мы заслужили победу. Мы пропустили, но сохранили концентрацию и были вознаграждены за это.Нам удалось справиться с навесами "Зенита", хотя против них очень трудно защищаться. Если через две недели победим в Санкт-Петербурге, то будем в хорошей позиции в нашей группе", — цитирует Нагельсмана пресс-служба "РБ Лейпцига".