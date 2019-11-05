Нервный Дзюба, провалившийся Ерохин и инертный «Зенит»: оценки по итогам матча с «РБ Лейпциг»

Ярослав Ракицкий – 3.0. Украинский защитник был виноват во втором пропущенном мяче, позволив сопернику забежать себе за спину. Да, понятно, что Ракицкий — не самый быстрый игрок в команде, но даже по своим меркам Ярослав не впечатлил. Ок, Ракицкий известен классными передачами. В этом матче их точность составила лишь 63%.
Йордан Осорио – 3.5. Осорио – лучший из тройки центральных защитников «Зенита», опасно пробил после углового, сделал 2 отбора и 3 перехвата, а точность пасов превысила 80%.
71 - Гулачи вытягивает удар Осорио из-под перекладины #ЗенитРБЛейпциг pic.twitter.com/g98ZfPG93o— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 5, 2019
Бранислав Иванович – 3.5. Иванович вполне мог стать героем матча, но в концовке первого тайма не дотянулся до мяча во время редкой контратаки «Зенита». В том эпизоде капитан умудрился добежать до чужой штрафной вместе с Дзюбой и Азмуном. Что касается игры в обороне, то он явно уступил Осорио, но превзошёл Ракицкого.
Игорь Смольников – 2.0. Смольников был одним из лучших в кубковом матче с «Томью», но совершенно затерялся в игре с «Лейпцигом». За 45 минут, которые ему были отведены, Игорь был незаметен. Фланг у «Зенита» совершенно не работал, а после перерыва вместо Смольникова вышел Караваев.
Дуглас Сантос — 3.5. Сантос очень много отрабатывал в обороне, активно подключался к атаке, навешивал, но с КПД были проблемы. Точность передач едва превысила 50%. В актив бразильцу занесём многочисленные ТТД в обороне.
Вильмар Барриос – 3.5. Барриос не смог выжечь всю землю в обороне, но принёс много пользы. В этом матче в его активе 4 отбора и 4 перехвата. Отметим и высокую точность в передачах, превысившую 80%.
Магомед Оздоев – 3.0. Оздоев явно в последние месяцы повысил собственную планку оценки. По сравнению с предыдущими матчами опорник «Зенита» провалил игру. У Оздоева был неплохой шанс, но он неудачно пробил от линии штрафной, после чего нарвался на злобный взгляд Дзюбы. Больше особо ничем Оздоев не запомнился.
Александр Ерохин — 2.0. Появление Ерохина в стартовом составе стало главным сюрпризом. Но эта тактическая идея Семака себя совершенно не оправдала. За 84 минуты, проведённых на поле, Ерохин совершенно не был заметен. Он отдал лишь 19 (!!) передач. К тому же, Александр был виноват в первом голе соперника. Именно Ерохин допустил глупый фол у собственной штрафной, после чего гости открыли счёт.
Сердар Азмун — 2.5. Азмун — зависимый форвард. В этой встрече, по сути, он получил лишь две неплохие передачи. В первом тайме было забить тяжело, мяч прокатился рядом со штангой. Во втором тайме Азмун пробил не слишком удачно, оставив шансы Гулачи. Но, конечно, от Сердара нужно ждать большего.
Артём Дзюба — 2.5. Дзюба был активен, много двигался, выигрывал верховые единоборства и стал главным креативщиком команды. Он отдал 4 ключевые передачи (потенциально голевые), но всё равно Артём не был похож на себя. Недовольство действиями Оздоева, стычка с соперником, всё это – важные индикаторы. Положительной оценки за такие действия Артём не заслуживал.
67 - Дзюба и Упамекано получили по ЖК #ЗенитРБЛейпциг pic.twitter.com/MIOk0hh4xl— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 5, 2019
Вячеслав Караваев – 3.0. Караваев сыграл намного лучше Смольникова, гораздо чаще подключался к атакам, но его стараний было недостаточно. Все кроссы крайнего защитника были недостаточно острыми.
Себастьян Дриусси — 3.0. С выходом Дриусси в игре «Зенита» появился драйв, именно после этой замены Осорио пробил головой под перекладину после углового. Жаль, что запал хозяев быстро иссяк. Дриусси, всё же, не хватало с первых минут.
Далер Кузяев — б/о.