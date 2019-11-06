Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия прокомментировал победу своей команды над "Бенфикой" (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отметив, что теперь команде нужно добиться хорошего результата в игре с "Зенитом".
"Убедительная игра во втором тайме принесла нам победу, но этого недостаточно, если учитывать, какой у нас потенциал. В первом тайме мы выглядели поинтереснее, а когда пропустили в концовке, то не стали паниковать. Теперь у нас есть комфортный отрыв от "Бенфики". Осталось только поехать в Санкт-Петербург и добиться хорошего результата там", — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.
"Лион" набрал 7 очков и сместил со 2-го места в группе "Зенит", у которого 4 очка. "Бенфика" с 3 очками расположилась на 4-й позиции. Лидирует в квартете "Лейпциг", набравший 9 очков.
Тренер "Лиона": теперь нужно поехать в Петербург и добиться хорошего результата там
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