"Локомотив" - "Ювентус": стали известны стартовые составы

Сегодня на "РЖД Арене" в Москве пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".



"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Чорлука, Жемалетдинов, Эдер, Игнатьев, Мариу, Рыбус, Ал. Миранчук.



Запасные: Коченков, Живоглядов, Идову, Коломейцев, Мурило, Магкеев, Тугарев.



"Ювентус": Щенсны, Пьянич, Хедира, Роналду, Рэмзи, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Игуаин, Ругани, Рабьо.



Запасные: Буффон, Де Шильо, Дибала, Дуглас Коста, Матюиди, Демирал, Бентанкур.