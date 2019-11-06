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"Локомотив" - "Ювентус": стали известны стартовые составы

Сегодня на "РЖД Арене" в Москве пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".

"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Чорлука, Жемалетдинов, Эдер, Игнатьев, Мариу, Рыбус, Ал. Миранчук.

Запасные: Коченков, Живоглядов, Идову, Коломейцев, Мурило, Магкеев, Тугарев.

"Ювентус": Щенсны, Пьянич, Хедира, Роналду, Рэмзи, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Игуаин, Ругани, Рабьо.

Запасные: Буффон, Де Шильо, Дибала, Дуглас Коста, Матюиди, Демирал, Бентанкур.


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Теги: Ювентус Локомотив
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