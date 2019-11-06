Браво стал первым вратарем в истории ЛЧ, удаленным после выхода на замену

В среду, 6 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" — "Манчестер Сити". Встреча закончилась ничьей — 1:1.Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво на 81-й минуте получил прямую красную карточку за фол последней надежды и оставил "Сити" в меньшинстве. У "горожан" оставалась еще одна замена, однако других голкиперов на скамейке запасных не оказалось, так как ранее в матче Браво заменил основного вратаря команды Эдерсона Мораеса.Таким образом, Браво стал первым вратарем в истории Лиги чемпионов, который был удален после выхода на замену. Добавим, место в воротах занял защитник Кайл Уокер, сумевший в оставшееся время не пропустить и один раз спас свою команду, отбив удар Руслана Малиновского со штрафного.