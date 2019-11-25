Лион» огласил список из 21 футболиста, которые могут сыграть с "Зенитом" в матче 5-го тура отборочного этапа Лиги чемпионов с "Зенитом". Как и ожидалось, Мемфис Депай и Уссем Ауар встречу пропустят.
Вратари: Антони Лопеш, Чиприан Тэтэрушану, Антони Рачоппи.
Защитники: Лео Дюбуа, Рафаэл, Кенни Тете, Джейсон Денайер, Марселу, Йоахим Андерсен, Юссуф Коне.
Полузащитники: Марсал, Максенс Какере, Люка Тузар, Жан Лукас, Тиагу Мендес, Джефф Рейне-Аделаида, Райан Черки.
Нападающие: Мартен Террье, Бертран Траоре, Мусса Дембеле, Максвел Гнали Корне, Амин Гуири.
Sport24.ru
Депай и Ауар не помогут "Лиону" в матче с "Зенитом"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»