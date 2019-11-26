Главный тренер "Байера" Петер Бос прокомментировал выездную победу своей команды над "Локомотивом" (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы довольны результатом. Хотя первый тайм нам явно не удался: мы не контролировали игру, много ошибались в передачах. Вторым таймом я доволен больше, и в целом, считаю, результат мы заслужили. "Локомотив" — очень качественная команда. Но если в первой игре мы подарили им два гола, то сегодня таких ошибок уже не допускали.
Что именно мы поменяли в перерыве? Как я уже сказал, у нас были проблемы с контролем. Поэтому я выпустил Баумгартлингера, который помог нам наладить этот аспект.
Мы стали допускать меньше потерь, наладили контроль и, как следствие, улучшили темп игры", - цитирует Боса Sport24.ru.
Главный тренер "Байера": мы заслужили победу над "Локомотивом"
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