"Бавария" разгромила "Црвену Звезду" в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов со счетом 6:0. Встреча состоялась 26 ноября в Белграде.
В пяти турах группового этапа ЛЧ мюнхенцы забили 21 гол. Это повторение рекорда среди немецких клубов, установленного дортмундской "Боруссией" в сезоне-2016/17.
Кроме того, только "Бавария" выиграла все пять матчей в нынешнем розыгрыше ЛЧ. До 5-го тура это достижение делил с мюнхенцами "ПСЖ", но парижане после четырех побед поделили очки с "Реалом" (2:2).
Главным героем матча "Црвена Звезда" — "Бавария" стал форвард мюнхенцев Роберт Левандовски, забивший четыре гола в течение 14 минут и 31 секунды. Теперь он является автором самого быстрого покера в истории Лиги чемпионов и еще ряда достижений.
"Бавария" гарантировала себе первое место в группе В (15 очков). "Тоттенхэм" гарантированно останется вторым (10). "Црвена Звезда" занимает третью строку (3), четвертый — "Олимпиакос" (1).
Sport24
"Бавария" повторила рекорд "Боруссии" среди немецких клубов в Лиге чемпионов
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