Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (2:0).
"Рады победе. До последнего тура мы в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первый тайм был лучше, в начале второго мы сели слишком низко. Хорошо, что забили второй, после этого закончили матч спокойнее. "Лион" — хорошая команда с сильными индивидуальными исполнителями, было тяжело, но другого хода игры трудно было ожидать.
Радуюсь, что есть такая команда, такие игроки. Один в поле не воин. Артем Дзюба сегодня сыграл замечательно, как и другие. Кто-то весь сезон берет на себя бремя лидерства.
Насколько оправдана карточка Ракицкого, который теперь не сыграет в Лиссабоне? Посмотрим. Можно было без нее обойтись. Все карточки [Ракицкого] были не грубые, необязательные. Жаль, что и Ярослав, и Далер Кузяев пропустит встречу с "Бенфикой", - цитирует Семака Sport24.
Семак: радуюсь, что есть такая команда и такие игроки
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