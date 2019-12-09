Стало известно, кто рассудит "Атлетико" и "Локомотив" в матче шестого, заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 11 декабря в Мадриде.
Обслуживать встречу УЕФА доверил венгерской бригаде арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Помогать Кашшаи будут лайнсмены Гиорги Ринг и Венцель Тот, резервным арбитром назначен Тамаш Богнар. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Шимон Марциняк и Томаш Квятковски (оба Польша).
После пяти туров "Локомотив" лишился шансов подняться выше четвертой строчки в группе, у команды Юрия Семина 3 набранных очка. "Атлетико" с 7 очками идет вторым, на одно очко опережая "Байер", который в последнем туре сыграет с "Ювентусом" (13 очков).
Sport24
Венгр Кашшаи рассудит "Атлетико" и "Локомотив" в матче Лиги чемпионов
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