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Молодцы, конечно, все, но Сантос и Азмун - космос. Оценки самого бездарного матча года

"Зенит", как и его фанаты, проявил солидарность с другими клубами премьер-лиги и провалил европейский сезон.


Михаил Кержаков - 2,5. Ну а что с Кержаковым? Он даже выручал. К сожалению, никто не способен вытащить команду, когда бьют по воротам даже свои, а Осорио каждый раз поскальзывается.

Дуглас Сантос - 1. Гений встречи. Сначала заработал предупреждение, организовав абсолютно лишний штрафной, потом остался единственный ниже Серви (не дал зафиксировать офсайд). Ну а потом - пенальти и красная.

Бранислав Иванович - 2,5. Пару раз страховал Осорио, но в случае с первым голом не успел на перехвате, а после этого не вернулся на линию. Конечно, не худший перфоманс, но стоила его ошибка очень дорого.

Йордан Осорио - 1,5. Вынес из пустых ворот мяч (хотя он туда и не шёл), но в остальном - ужас. Необдуманно выбрасывался и скользил: именно после очередного раза "Бенфика" заработала угловой, который изящно замкнул Азмун.


Вячеслав Караваев - 2. Впереди ничем не помогал, а в обороне "Зенит" держался на краю практически всю игру. Из общей картины уныния нисколько не выпадал.

Олег Шатов - 2. Создал единственный в матче момент "Зенита", но и на том корнере мяч подправил кто-то из португальцев. Высокий процент брака, минимум свежих идей и совсем не уверенная игра в центре, куда его переместили на заключительную часть встречи.

Магомед Оздоев - 2. В первом тайме организовал неплохой прорыв, но сам же его и закончил фолом. В остальном, выделить Магу из общей серой пелены трудно.

Вильмар Барриос - 1,5. Это в РПЛ Барриос бескомпромиссный и жёсткий опорник, цементирующий пространство перед своей штрафной. В Лиге чемпионов совсем другой разговор. Убегал он против "Бенфики" Барриос плохо и постоянно терял позицию.

Александр Ерохин - 2. Характерный пример в конце первого тайма, когда Дзюба организовал неплохой выпад, на протяжении которого Ерохин испортил ситуацию несколько раз подряд. В конце концов он потерял мяч и пошло ответное наступление португальцев. Так, в общем-то, и оставшееся время.


Артем Дзюба - 3. Запорол несколько контратак несвоевременным решениями, но всё-таки вселял хоть какое-то ощущение, что этот "Зенит" сможет что-то сделать впереди - тащил на себе мяч, прокидывал и боролся.

Сердар Азмун - 1. Когда иранский нападающий перед "Бенфикой" говорил, что собирается к любимым лошадям, никто и предположить не мог, что он имеет в виду ЦСКА, который тоже на последнем месте в группе и без еврокубковой весны. Ключевой удар в свои ворота - в анналы российского футбола.

Игорь Смольников - без оценки

Алексей Сутормин - без оценки

Роберт Мак - без оценки

Фото: РИА-Новости, СДЗД


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Теги: Зенит Бенфика Дзюба Азмун Дуглас Сантос
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