Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал победу над "Байером" (2:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Я рад победе, доволен, что мне удалось помочь партнерам забить, это всегда приятно. Мы все хотим играть, но только тренер знает, кому и когда выходить на поле. Мы досрочно выиграли группу, но эта победа все равно важна, потому что с ней наше достижение на групповом этапе выглядит еще более солидным", — цитирует Дибалу пресс-служба УЕФА.
Дибала: я рад победе, доволен, что мне удалось помочь партнерам забить, это всегда приятно
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