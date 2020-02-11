Коста успеет восстановиться к матчу с "Ливерпулем"

Как сообщает AS, форвард "Атлетико" Диего Коста будет готов сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".



Напомним, испанец бразильского происхождения не выходил на поле с ноября прошлого года. На прошлой неделе Коста вернулся к тренировкам в общей группе.



Напомним, матч "Атлетико" - "Ливерпуль" состоится 18 февраля в Мадриде.



В нынешнем сезоне 31-летний Коста провел 11 игр, в которых забил два гола.