Как сообщает AS, форвард "Атлетико" Диего Коста будет готов сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Напомним, испанец бразильского происхождения не выходил на поле с ноября прошлого года. На прошлой неделе Коста вернулся к тренировкам в общей группе.
Напомним, матч "Атлетико" - "Ливерпуль" состоится 18 февраля в Мадриде.
В нынешнем сезоне 31-летний Коста провел 11 игр, в которых забил два гола.
Коста успеет восстановиться к матчу с "Ливерпулем"
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