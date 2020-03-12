УЕФА может изменить формат оставшихся раундов еврокубков из-за коронавируса

Вчера, 12-го марта появилась информация, что Лига чемпионов и Лига Европы могут быть приостановлены из-за коронавируса.

Фото: UEFA

Как сообщает L'Eguipe, УЕФА рассматривает несколько вариантов, чтобы доиграть турниры. Матчи 1/4 финала могут пройти из одного матча, а не из двух. Матч может быть проведён на нейтральном поле либо хозяин будет выбран по итогам жеребьёвки. Также рассматривается вариант, при котором вместо полуфиналов и финала будет мини-турнир.



На данный момент в мире известно о 127 863 зараженных. 4 718 человек скончались, 68 310 смогли вылечиться.