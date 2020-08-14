Чемпион UFC в лёгком весе дал прогноз и назвал команды, которые, по его мнению, выйдут в финал турнира.
"Думаю, в финале будут играть "ПСЖ" и "Манчестер Сити", – цитирует Нурмагомедова Sports.ru.
Нурмагомедов является футбольным болельщиком. Он неоднократно фотографировался с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Отметим, что пока в полуфинал Лиги чемпионов вышли "ПСЖ" и "РБ Лейпциг". Ещё две путёвки будут разыграны в матчах "Барселона" - "Бавария" и "Манчестер Сити" - "Лион".
Нурмагомедов дал прогноз и назвал финалистов Лиги чемпионов
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: Sportbox
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