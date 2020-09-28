Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов ПАОК - "Краснодар" обслужит итальянская бригада арбитров

Итальянский арбитр Даниэле Орсато назначен на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — "Краснодар".



Фото: УЕФА
В бригаду также войдут итальянские ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. Резервный судья — Даниэле Довери, также итальянец.

Напомним, что встреча ПАОКа и "Краснодара" пройдет 30 сентября на стадионе "Тумба" в Греции. Начало игры - в 22:00 по Москве.

В первом матче квалификации Лиги чемпионов, который проходил в Краснодаре, "быки" одержали победу со счётом 2:1.

Источник: официальный сайт УЕФА



Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Краснодар ПАОК
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Дебютант сборной России Жиров может перейти в "Ганновер"
В России беда с центральными защитниками. Черчесов вызвал 29-летнего из 2-й Бундеслиги и Кутепова за полтора матча
У нападающего "Сассуоло" отменили три гола за матч из-за офсайда. С четвертой попытки он забил по правилам
Шуфутинский побывал на матче ЦСКА - "Локомотив". Черчесов пригласил певца на игры сборной
Александр Жиров прокомментировал вызов в сборную России
Чалов и Игнатьев вызваны в молодежную сборную России на матчи с Эстонией и Латвией 4
Кирьяков: получит ли Жиров игровое время - большой вопрос
Газизов: приятно, что Кутепова вызвали в сборную России
Азмун, Малком и Ловрен смогут сыграть со "Спартаком" 9
Александр Жиров и Илья Кутепов получили вызов на октябрьские матчи в сборную России 9
Кириченко: забытые щитки Васина? Это, конечно, не очень профессионально. Может, переволновался 2
Орещук: Чалову нужно не об Англии думать, а как бы тебя в аренду не отдали 2
Дзюба оказался сильнее Ловрена в игре "Правда или ложь" (видео)
Сангаре, которым интересовался "Спартак", перешел в ПСВ 1
Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов ПАОК - "Краснодар" обслужит итальянская бригада арбитров
Тедеско рассказал, как совмещал работу в офисе с тренерской карьерой
Экс-президент "Локо" Наумов - о матче с ЦСКА: впервые в сезоне я восхищен игрой "железнодорожников" 2
Уткин - о игре ЦСКА и "Локомотива": матч восхитил своей тоскливостью, а результат не удивил 4
Владимир Федотов по телефону извинился перед арбитром Карасевым и его помощником
"Манчестер Юнайтед" связался с представителями Канте
Экс-игрок "Зенита" Молчан продолжит карьеру во Франции 1
Тедеско рассказал, что запоминает русские слова при просмотре "Матч ТВ" 1
Парфенов отклонил предложение возглавить "Крылья Советов" 3
Тедеско - о футбольной мечте: хочу, чтобы после ухода из "Спартака" большинство людей говорили обо мне хорошо 12
Фати не смог получить награду игрока матча с "Вильярреалом" из-за того, что приз вручает пивная компания
"Бенфика" объявила о переходе Диаша в "Сити" за 68 млн евро и приобретении Отаменди за 15 млн
Новый рекорд лиги и чудесное спасение в Нижнекамске. Обзор 12-го тура ФНЛ
Талалаев: Мелкадзе переболел коронавирусом. Когда наберёт форму, он будет еще грознее
Хацкевич: "Ротор" тренировался перед "Рубином" в 12 человек на полполя. Чудес не бывает 2
Худяков: "Спартаку" очень фартит - в нужный момент нужный рикошет 10
Все новости