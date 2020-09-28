В бригаду также войдут итальянские ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. Резервный судья — Даниэле Довери, также итальянец.
Напомним, что встреча ПАОКа и "Краснодара" пройдет 30 сентября на стадионе "Тумба" в Греции. Начало игры - в 22:00 по Москве.
В первом матче квалификации Лиги чемпионов, который проходил в Краснодаре, "быки" одержали победу со счётом 2:1.
Источник: официальный сайт УЕФА
Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов ПАОК - "Краснодар" обслужит итальянская бригада арбитров
Итальянский арбитр Даниэле Орсато назначен на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — "Краснодар".
Фото: УЕФА
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