"Для нас задача - выйти из группы в Лиге чемпионов. Думаю, выполним её. Хочется, чтобы было меньше плохих разговоров о нашем футболе. Когда вылетели "Динамо" и "Ростов", многие говорили, что это показатель уровня нашего чемпионата. Я так не считаю", - сказал Оздоев в эфире телепрограммы "Футбол России".
Напомним, "Зениту" попались в группе дортмундская "Боруссия", "Лацио" и "Брюгге".
В первом туре группового этапа "Зенит" сыграет на своем поле с "Брюгге". Поединок состоится 20 октября.
В сине-бело-голубой футболке Оздоев сыграл 76 матчей (13 из них - в еврокубках), забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.
Оздоев: задача "Зенита" - выйти из группы в Лиге чемпионов. Думаю, выполним её
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о задача команды в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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