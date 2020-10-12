Оздоев: задача "Зенита" - выйти из группы в Лиге чемпионов. Думаю, выполним её

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о задача команды в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Для нас задача - выйти из группы в Лиге чемпионов. Думаю, выполним её. Хочется, чтобы было меньше плохих разговоров о нашем футболе. Когда вылетели "Динамо" и "Ростов", многие говорили, что это показатель уровня нашего чемпионата. Я так не считаю", - сказал Оздоев в эфире телепрограммы "Футбол России".

Напомним, "Зениту" попались в группе дортмундская "Боруссия", "Лацио" и "Брюгге".

В первом туре группового этапа "Зенит" сыграет на своем поле с "Брюгге". Поединок состоится 20 октября.

В сине-бело-голубой футболке Оздоев сыграл 76 матчей (13 из них - в еврокубках), забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

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Теги: Зенит Оздоев
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