- "Краснодар" сейчас непредсказуем. Хорошие игры он чередует с провальными. Здесь сложно что-то предсказать. Мое мнение, они могут выдать как суперматч против "Челси", так и провалить его. То есть, как говорится, здесь 50 на 50. Надеюсь, что свой стадион поможет команде добиться положительного результата. Предположу, что встреча завершится ничьей - 1:1.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Сергей Кирьяков: "Краснодар" может выдать как суперматч против "Челси", так и провалить его
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" - "Челси".
Фото: "РГ"
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