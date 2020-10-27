Тренер "Краснодара" по ФП Филлипс: чтобы играть на высоком уровне, нужно тренироваться на уровне ещё выше

Новый специалист "Краснодара" по физической подготовке англичанин Джон Филлипс рассказал о том, как справляются с плотным календарем британские клубы.

Фото: УЕФА

Английский тренер "Краснодара" по физподготовке Джон Филлипс рассказал официальному сайту "быков" о методах работы в условиях плотного календаря.



- Как клубам в Англии удаётся справляться с таким плотным календарём? Это очень сложно! Очень-очень сложно. Возможно, ключевой момент – грамотные тренировки с правильным распределением нагрузки. Если вы хотите играть на высоком уровне, то необходимо тренироваться на уровне ещё выше. Еще мы должны работать с игроками не как единым целым, а индивидуально. Все футболисты разные. Кто-то старше, кто-то моложе, у них различные позиции, - цитирует Филлипса клубная пресс-служба "Краснодара".



Клубу Сергея Галицкого вплоть до зимней паузы, которая наступит в середине декабря, предстоит играть в режиме двух матчей в неделю. Встречи группового турнира Лиги чемпионов будут проводиться каждую неделю по вторникам или средам, исключая общую паузу на ноябрьское окно ФИФА, в ходе которого пройдут заключительные матчи групп Лиги наций среди национальных сборных.