Превосходя ожидания. "Локомотив" проиграл, но был для "Баварии" достойным соперником

"Локомотив" мог оказаться на коне в самом начале матча. Смолов имел хороший шанс добавить в коллекцию к голам в ворота "Реала" и "Барселоны" гол в ворота "Баварии", но Нойер классно выбрал позицию и спокойно поймал мяч после удара Федора головой. И это была, по факту, единственная возможность для российского клуба претендовать на успешный старт. Через считанные минуты после нее действующий победитель Лиги Чемпионов напомнил, кто здесь гранд.
Сначала, правда, Левандовски простил "Локо" и не смог толком пробить после подачи с углового. Но затем Горецка был уже абсолютно беспощаден к своему сопернику, точным ударом головой выведя свою команду вперед. "Железнодорожники" действовали при обороне слишком узко, что позволило Павару в комфортных условиях сделать точную голевую передачу в одно касание. При этом Мурило очень легко проиграл борьбу набежавшему Горецке, словно не ожидая, что игрок "Баварии" может оказаться в этой зоне.
Павар укротил перевод с другого фланга, а Горецка отправил мяч мимо Гилерме ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2020
Смотри, как «Бавария» забила «Локо» быстрый гол: https://t.co/lwafBJxNXY pic.twitter.com/uka1zUgnUr
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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После забитого гола характер встречи никак не изменился - гости контролировали ход игры и не давали хозяевам реальной возможности отыграться. Более того, в середине первого тайма "немцы" имели отличный шанс удвоить свое преимущество. Они практически один в один повторили сценарий голевой атаки, только на этот раз на ударной позиции был Коман, который пробил в штангу. Ближе к перерыву активность "Баварии" несколько снизилась. Было очевидно, что она играет не более чем на 15-20 процентов от своих максимальных мощностей.
"Локомотив" пытался найти слабости в обороне "мюнхенцев", но не сказать, что этому ему слишком хорошо удавалось. Помимо момента у Смолова в начале встречи, выделить больше нечего. Ну, разве что не очень опасные удары Игнатьева и Куликова, которые были далеки от серьезной претензии на гол. Наиболее же важное событие первого тайма для "Локо" - травма Чорлуки, из-за которой он не смог продолжить игру. Вместо него после перерыва вышел Райкович.
Вынужденная замена в линии обороны не добавляла оптимизма. Да и сербский защитник в первой трети второго тайма едва не привез гол - хорошо, что сам все исправил. Справедливости ради отметим, что в том эпизоде и удар у Киммиха совсем не получился. "Бавария" вообще расточительно подходила к реализации создаваемых моментов. Но здесь наверно надо снова вспоминать о сноске - играла она не в полную силу.
Но отдадим должное и "Локомотиву". В перерыве Николич внес такие коррективы, что во втором тайме игра в атаке его команды стала симпатичнее и интереснее. Увеличилось количество подходов и опасных моментов у ворот Нойера. И, в общем-то, даже не столь удивительным и неожиданным, как можно было предполагать, стал забитый "железнодорожниками" гол. Игнатьев отправил в прорыв по бровке невероятно старательного этим вечером Зе Луиша, который протащил мяч до штрафной и отдал голевую передачу на Миранчука.
Зе Луиш включил скорость света, а Тоха наказал Нойера ???— Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2020
Вот так Миранчук подарил «Локо» надежду: https://t.co/tdac5RSbBT pic.twitter.com/qsUDVCyn69
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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Любопытно, что счета 1:1 могло и не быть, если бы не вмешательство ВАР. Дело в том, что минут за 7-8 до гола Миранчука Куликов снес в своей штрафной Левандовского. Факт нарушения правил вопросов не вызывал, но ВАР внимательно рассмотрел эпизод и выяснил, что в самом начале атаке поляк был в офсайде в момент, когда его товарищ по команде отбирал мяч на чужой половине поля. Таким образом, "Бавария" не получила право пробить пенальти и вскоре пропустила сама.
6??5??’ VAR отменяет пенальти!!!#UCL | #ЛокоБавария pic.twitter.com/tTZZTCdv3v— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2020
Однако никто не сомневался, что после пропущенного гола "немцы" снова включатся на полную мощь. У "Локо", правда, были шансы воспользоваться свободными зонами на половине поля "Баварии" и забить второй на контратаках. Но жадина Зе Луиш не дал передачу на одинокого Жемалетдинова, а Миранчук при попытке убежать 1 на 1 в последний момент был настигнут защитником. "Мюнхенцы" же вернули себе лидерство в счете за 15 минут до финального свистка.
При позиционной обороне Куликов выдвинулся на Хави Мартинеса и оставил Киммиха в одиночестве перед штрафной. Крыховяк не подстраховал своего молодого партнера, а потому Йозуа свободно принял передачу, развернулся и нанес точный удар в дальний нижний угол. "Локомотив" изо всех сил пытался еще раз отыграться, но "Бавария" второй раз себе слабость не позволила. В итоге немецкая команда забирает 3 очка, а российская остается с чувством, что она дала гранду хороший бой. Правда, вновь вспомним про сноску - "мюнхенцы" затратили ровно столько сил, сколько было нужно для минимальной победы.
Фото: Официальный сайт УЕФА, Официальный твиттер ФК "Локомотив"