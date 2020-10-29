"Локомотив" и "Краснодар" дома уступили "Баварии" и "Челси" соответственно, а "Зенит" не смог набрать очки в игре с дортмундской "Боруссией".
"Все три наши лигочемпионские команды проиграли сильным соперникам. Вполне ожидаемо.
Три команды наших мы в Лиге Чемпионов видим первый и последний раз. Зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни.
Понятно, почему УЕФА придумало всю эту штуку с коэффициентами. Плохо играешь - в ЛЧ одна команда. Никто с нами и такими же слабыми футбольными странами в такой футбол играть там не хочет.
Наш турнир - Лига конференций. Вот там мы и до финала дойти сможем", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Напомним, что со следующего сезона Россию в Лиге чемпионов будут представлять два клуба. Чемпион страны попадет в групповой этап напрямую, а команде, занявшей 2-е место, придется пробиваться через квалификацию. Также со следующего сезона по решению УЕФА будет проводиться 3-й еврокубок - Лига конференций. В этом турнире примут участие 3-я и 4-я команда РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Геркус - о клубах РПЛ в ЛЧ: мы чужие на этом празднике жизни. Наш турнир - Лига конференций
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал выступление российских клубов в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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