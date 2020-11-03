"Дзюба сможет сыграть, он готов. Азмун работает по индивидуальной программе. Он не готов. Дриусси тоже не готов. Малком продолжает лечение. Мусаев получил повреждение, Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов. Это пять игроков, которые нам завтра не помогут", - сказал Семак.
Встреча "Зенит" - "Лацио" пройдет 4 ноября. Начало - в 20:55 мск.
Команда Семака занимает последнее место в группе F после двух туров. Ранее "Зенит" проиграл на своем поле "Брюгге" со счетом 1:2 и уступил в "Боруссии" в Дортмунде - 0:2.
Источник: Sport24
Семак: Дзюба сыграет с "Лацио", Азмун, Дриусси и Малком пропустят игру
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лацио" рассказал о кадровой ситуации в команде.
Фото: ТАСС
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