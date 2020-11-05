- Мурад Мусаев наверняка хороший парень и отличный перспективный специалист, но он плывет. У него нет фундамента и это видно. У него проблема с принятием ответственности за результат, он (пока?) не лидер, не вожак своего коллектива. Это уже сказывается на результате и будет сказываться дальше. Чем дольше он будет дистанцироваться от командного кризиса, тем будет хуже для всех, - написал Геркус в своем телеграм-канале.
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" потерпел гостевое поражение от "Севильи" со счетом 2:3. В первом тайме "быки" выигрывали 2:0 за счет голов Сулейманова со штрафного и Берга с пенальти, но упустили преимущество. Один гол незадолго до перерыва отыграл Ракитич. Несмотря на то, что весь второй тайм "Краснодар" имел численное большинство - за "фол последней надежды" был удален защитник испанского клуба Хесус Навас - хозяева сумели забить еще два мяча благодаря дублю нападающего Эн-Несири и вырвать победу. Второй гол "Севилья" забила в результате грубейшей ошибки защитника черно-зеленых Кайо.
Геркус: Мусаев наверняка хороший парень и отличный перспективный специалист, но он плывет
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал работу главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева по итогам матча Лиги чемпионов против "Севильи" (2:3).
Фото: ТАСС
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