В то же время отмечается, что на игру полетел нападающий Себастьян Дриусси. Напомним, что аргентинец восстанавливался после травмы с конца октября.
"Зенит" занимает последнее место в группе F, набрав одно очко в трех матчах.
Поединок "Лацио" - "Зенит" состоится 24 ноября. Начало - в 23:00 мск.
Источник: Metaratings.ru
Источник: Вендел и Оздоев не сыграют с "Лацио"
Полузащитники "Зенита" Вендел и Магомед Оздоев пропустят матч группового этапа Лиги чемпионов с "Лацио".
Фото: ФК "Зенит"
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