"Вина тренера в результатах команды, конечно, есть. Но виноваты также и игроки, и руководители. На наших глазах разваливается команда. И при этом она на первом месте находится. Сильную команду не сломит никакой эпизод или судья. Начали-то они резво," - сказал Ловчев.
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде проиграл "Брюгге" со счетом 0:3. Команда Сергея Семака набрала одно очко и занимает последнее место в своей группе. "Зенит" потерял шансы на евровесну.
В заключительном матче Лиги чемпионов петербургская команда сыграет на своем поле с дортмундской "Боруссией". Встреча состоится 8 декабря.
В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Зенит" занял последнее место в группе. Соперниками российской команды были "Лейпциг", "Лион" и "Бенфика".
В чемпионате России "Зенит" занимает первое место, имея в своем активе 32 очка. Столько же набрали ЦСКА и "Спартак". В ближайшем поединке РПЛ петербургская команда на своем поле примет "Урал". Игра состоится 5 декабря и начнется в 19:00 мск.
Источник: "Матч ТВ"
Ловчев - о "Зените": на наших глазах разваливается команда
Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал выступление "Зенита" в текущем сезоне Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Брюгге"
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