"Это была хорошая игра с моментами у обеих команд. Ничья на "Стэмфорд Бридж" — хороший результат, принимая во внимание уровень соперника. Мы продолжаем выступления в еврокубках, и это главное. Матчи Лиги чемпионов принесли для "Краснодару" важнейший опыт", - цитирует Классона Sport24.
Напомним, что в нынешнем сезоне "Краснодар" дебютировал в групповой стадии Лиги чемпионов. "Быки" заняли 3-е место в квартете с "Челси", "Севильей" и "Ренном". Весной команда Мурада Мусаева продолжит еврокубковый путь с 1/16 финала Лиги Европы.
Классон прокомментировал ничейный результат в матче с "Челси"
Хавбек "Краснодара" Виктор Классон подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!