- Что говорил мне тренер перед выходом на поле? Сказал: "Не бойся и покажи свою игру, как показываешь ее на тренировках". Жаль, что не удалось реализовать свой момент. Буду работать, - передает слова Иосифова пресс-служба "Локомотива".
19-летний полузащитник "Локомотива" Никита Иосифов дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на замену на 76 минуте матча 6 тура группового турнира против мюнхенской "Баварии". Почти сразу после выхода у Иосифова был хороший момент, чтобы отличиться, но его удар в ближний угол после выхода на ворота парировал голкипер немецкого клуба Мануэль Нойер.
"Николич сказал, выпуская против "Баварии": "Покажи свою игру, как на тренировках". Иосифов - о дебюте в ЛЧ
Хавбек "Локомотива" Никита Иосифов прокомментировал свой дебют в Лиге чемпионов в матче 6 тура против "Баварии" (0:2).
Фото: ФК "Локомотив"
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