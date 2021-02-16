Новая встреча «ПСЖ» и «Барселоны», тяжелое испытание «Ливерпуля». Лига чемпионов возвращается

Противостояние испанского и французского клубов уже стало классическим. Да и как иначе после того безумия со счетами 4:0 и 1:6?!
Без Неймара, но с Почеттино
Лига чемпионов остаётся заветной целью парижского суперклуба. В прошлом сезоне парижане вплотную приблизились к ушастому трофею, но оступились в финале в матче с великолепной «Баварией». Поражение парижан в главном матче в своей новой истории получилось обидным: в самой концовке при счёте 0:0 французский клуб не реализовал выход один на один.
Но теперь у «ПСЖ» начинается новый виток развития. По ходу сезона клуб расстался с Томасом Тухелем, который, к слову, в прошлом сезоне выиграл три турнира и вывел парижан в финал Лиги чемпионов. Теперь команду попытается вывести на новый уровень Маурисио Почеттино.
Перед матчами плей-офф парижане лишились Неймара, который получил очередную травму. И, конечно, это – болезненный удар по шансам парижского клуба в противостоянии, но это вовсе не значит, что их нет.
«Барселона» в нынешнем сезоне нестабильна. Пока Рональд Куман, возглавивший команду, лишь выстраивает игру. Каталонцы сами загнали себя в неприятную ситуацию, проиграв в последнем матче группового этапа «Ювентусу» со счётом 0:3. После этого поражения «Барса» лишилась первого места в группе, из-за чего и получила в соперники «ПСЖ».
В то же время «Барселону» лихорадило и в чемпионате Испании. Там команда проиграла четыре матча из 10. Но постепенно каталонцы приходят в себя. В 10 матчах в 2021 году «Барселона» потерпела лишь одно поражение. В Примере сине-гранатовые выиграли пять поединков подряд. Воодушевлённый Куман уже заявил, что сейчас нет команды, которая набрала лучшую форму, чем «Барселона».
Но и «ПСЖ» сейчас в полном порядке. Парижане выиграли в Лиге 1 три матча подряд, пропустив за это время всего один мяч. Пусть нет Неймара, зато есть Килиан Мбаппе и вполне выстроенная командная игра парижан. В общем, считать их аутсайдерами тоже не стоит.
Котировки букмекеров
«Барселона» — «ПСЖ» — 1.98 — 3.89 — 3.67
Когда закончится кризис «Ливерпуля»?
Горячим обещает быть и второе противостояние дня. «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» проведут свой матч в Венгрии. Да, первый поединок команд был перенесён из-за запретов, введённых в Германии. «Лейпцигу» не разрешили проводить матч с британской командой из-за нового штамма коронавируса. Но, наверное, вряд ли стоит говорить о резком сокращении шансов «РБ» из-за переноса матча на нейтральное поле. Учитывая, что встречи и так проходят без зрителей, преимущество домашнего стадиона является условным.
Скорее, стоит обсуждать текущую форму «Ливерпуля», который в последнее время регулярно оступается. Красные сейчас переживают один из тяжелейших периодов при Юргене Клоппе. «Ливерпуль» в АПЛ потерпел три поражения подряд, да ещё и попутно вылетел из Кубка Англии, уступив заклятым врагам из «Манчестер Юнайтед».
Очевидно, что из борьбы за чемпионство мерсисайдцы в АПЛ уже выпали. Также они проиграли в обоих кубковых турнирах, Лига чемпионов остаётся последним шансом спасти неудачно складывающийся сезон.
Понятно, что на результаты английского клуба влияет переполненный лазарет, в котором находятся все основные защитники. Но кто сейчас не испытывает проблем? У кого нет большого количества травмированных?
Что касается «РБ Лейпциг», то недооценивать немецкий клуб не стоит. В прошлом сезоне «красные быки» добрались до полуфинала, где уступили «ПСЖ», хотя в концовке вели в счёте и вполне заслуживали путёвку в финал.
В чемпионате Германии подопечные Юлиана Нагельсмана выиграли три матча подряд. И, по сути, лишь «РБ Лейпциг» является единственным серьёзным конкурентом «Баварии» в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. Остальные преследователи уже безнадёжно отстали. Да и в Лиге чемпионов «РБ» выглядит впечатляюще. Не стоит забывать, что немецкий клуб выбил из турнира «Манчестер Юнайтед», отправив англичан в Лигу Европы.
В общем, в противостоянии «РБ Лейпциг» и «Ливерпуля» даже сложно выделить фаворита. В нынешнем состоянии английский клуб им точно не является.
Котировки букмекеров
«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» — 3.09 — 3.59 — 2.31.
Очередной поход Криштиану Роналду
Ещё два матча плей-офф Лиги чемпионов состоятся в среду. Но здесь программа дня будет более скромной.
«Порту» постарается что-то придумать в матче с «Ювентусом». Чемпион Италии в нынешнем сезоне, конечно, не в полном порядке, но вряд ли туринцы преподнесут неприятный сюрприз. «Порту» вышел в плей-офф, заметно пополнил банковский счёт, но с таким соперником тягаться тяжеловато.
Естественно, особое внимание будет приковано к неувядающему Криштиану Роналду. Форвард «Ювентуса», учитывая его заслуги в Лиге чемпионов, превратился в настоящий символ турнира. Только вот Криш уже давненько не поднимал этот кубок над головой. Сейчас он начинает очередной поход за трофеем, который может стать уже шестым.
Также в среду первый матч проведут «Севилья» и дортмундская «Боруссия». И здесь всё не так однозначно. Команды уверенно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но и группы у них были не самые сложные.
«Боруссия» сейчас находится на новом этапе собственного развития. После увольнения с поста главного тренера Люсьена Фавра команда просто повалилась. В Бундеслиге дортмундцы уже даже выпали из топ-4.
«Севилья», напротив, после невыразительного старта сезона сумела добрать своё в чемпионате Испании. Клуб из Андалусии выиграл последние пять матчей. И сейчас «Севилья» довольно успешно ведёт борьбу с «Барселоной» и «Реалом» за статус главного преследователя «Атлетико» в Примере.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи
16 февраля, 23:00 мск
«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция)
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия)
17 февраля, 23:00 мск
«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)
Фото: ESPN, Goal, Squawka.