Аллегри выделил форвардов "Зенита" Артема Дзюбу и Сердара Азмуна. Также он высказался о целях "Ювентуса" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
"Конечно, мы хотим выйти в финал. Но прежде нужно забрать очки в Санкт-Петербурге, выйти в плей-офф, а уже потом думать о следующем шаге. Сейчас рано говорить о целях. Давайте поговорим об этом позже. Что касается "Зенита", то команда особенно хороша в полузащите и атаке. Есть два нападающих - Артем, который здорово играет головой, а второй - более техничный. Чтобы добиться результата, мы должны хорошо играть", - сказал Аллегри.
Отметим, что завтра, 20 октября, "Зенит" сыграет на своем поле с "Ювентусом" в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 мск.
Источник: Чемпионат
Аллегри: "Зенит" - хорошая команда с техничными игроками в атаке
Аллегри выделил двоих игроков "Зенита" перед матчем "Ювентуса" с петербургской командой
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед матчем Лиги чемпионов с "Зенитом" высказался о нападающих петербургской команды.
Фото: "Зенит"