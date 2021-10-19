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Аллегри выделил двоих игроков "Зенита" перед матчем "Ювентуса" с петербургской командой

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед матчем Лиги чемпионов с "Зенитом" высказался о нападающих петербургской команды.
Фото: "Зенит"
Аллегри выделил форвардов "Зенита" Артема Дзюбу и Сердара Азмуна. Также он высказался о целях "Ювентуса" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Конечно, мы хотим выйти в финал. Но прежде нужно забрать очки в Санкт-Петербурге, выйти в плей-офф, а уже потом думать о следующем шаге. Сейчас рано говорить о целях. Давайте поговорим об этом позже. Что касается "Зенита", то команда особенно хороша в полузащите и атаке. Есть два нападающих - Артем, который здорово играет головой, а второй - более техничный. Чтобы добиться результата, мы должны хорошо играть", - сказал Аллегри.

Отметим, что завтра, 20 октября, "Зенит" сыграет на своем поле с "Ювентусом" в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 мск.

Источник: Чемпионат

Аллегри: "Зенит" - хорошая команда с техничными игроками в атаке


Теги: Аллегри Ювентус Зенит
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