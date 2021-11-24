"Хорват - капитан команды, но он настолько бесстрастно выступает! Это как раз легионер, который просто играет за зарплату. Ну вспомните хотя бы пропущенный гол. Соперник с мячом идет на него, а он просто выставляет ногу как-то безразлично. Он не капитанит", - цитирует Орлова "СЭ".
Ранее защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался о пенальти в ворота "Мальме" в концовке встречи. Хорват заявил, что назначение пенальти - ошибочное решение судьи. По его словам, претензии представителей "Мальме" по этому эпизоду обоснованны.
"Зенит" накануне сыграл вничью с "Мальме" (1:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб набрал 4 очка и потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы.
Ловрен: назначение пенальти в конце матча с "Мальме" было ошибкой судьи
Орлов: Ловрен - легионер, который просто играет за зарплату. Он бесстрастно выступает
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал защитника "Зенита" Деяна Ловрена после ничьей в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мальме" (1:1).
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