- Про бан наших клубов в еврокубках думаю, что это надолго - пять-шесть лет минимум. А на седьмой год будем начинать с низших стадий из-за катастрофически упавшего рейтинга. Мы же видим их отношение. Они говорят: "Мы санкции не отменим, даже если пушки прекратят палить", - передает слова Ткаченко Sport24.
В конце февраля 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине руководство УЕФА приняло решение временно отстранить российские клубы и сборные от матчей под своей эгидой, из-за чего московский "Спартак" не смог сыграть на стадии 1/8 финала Лиги Европы с немецким "РБ Лейпциг". Аналогичное решение было принято и руководством ФИФА, лишившим сборную России возможности побороться за выход на ЧМ-2022 в стыковых матчах. В мае 2022 года стало известно, что вызванный политическими причинами незаконный бан для всех российских клубов и сборных от ФИФА и УЕФА продлится как минимум в течение всего сезона-2022/2023.
Ткаченко: бан в еврокубках - надолго. Пять-шесть лет минимум
Глава агентства Prosports Management Герман Ткаченко назвал предположительные сроки бана российских команд в европейских клубных турнирах под эгидой УЕФА.
Фото: ФК "Зенит"