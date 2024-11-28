- По игре Матвея Сафонова в матче с "Баварией" скажу коротко: считаю, что он сыграл очень сильный матч, - передает слова Кафанова "Чемпионат".
Встреча между "Баварией" и "ПСЖ" прошла 26 ноября на стадионе "Арена Мюнхен" и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал защитник "Баварии" Ким Мин Джэ.
"Бавария" с девятью баллами в активе идет на 12-й строчке в таблице Лиги чемпионов. "ПСЖ", у которого четыре очка, располагается на 26-й позиции в таблице.
Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года. Всего 25-летний российский вратарь провел за французский гранд шесть матчей во всех турнирах и пропустил три гола.
Кафанов оценил игру Сафонова в матче Лиги чемпионов против "Баварии"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов с "Баварией".
Фото: ФК "ПСЖ"