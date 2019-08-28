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Александр Самедов будет бесплатно играть за любительский клуб. В нём уже выступает Роман Павлюченко

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов будет играть за любительский клуб "Знамя" из Ногинска бесплатно.
фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
Как рассказал директор команды Евгений Лукьянов, у футболиста нет юридического клуба со "Знаменем", так как клуб является любительским. Хавбек будет выступать за "Знамя" до конца чемпионата, который завершится в конце октября.

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ФК «Знамя» хлопнул трансферным окном! Дорогие друзья! В заявку ФК Знамя включен заслуженный мастер спорта, чемпион России 2017, четырехкратный обладатель Кубка России и Суперкубка России 2017 года, участник ЧМ 2014 и 2018 года, а также ЧЕ 2016 в составе сборной России Александр Самедов. Дебют Александра в составе ногинской команды состоится 7 сентября в 17.00 на стадионе «Автомобилист» в матче с командой "Витязь" Подольск. Ждем вас и ваших друзей.

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За клуб также выступает бывший партнер Самедова по сборной России и "Спартаку" Роман Павлюченко.

35-летний Самедов является воспитанником московского "Спартака". В составе красно-белых он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. Также хавбек играл за "Локомотив", "Москву", "Динамо" и "Крылья Советов". За сборную России принял участие в 53 матчах, в которых стал автором семи забитых мячей.

"РБК-Спорт"


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Теги: Самедов Павлюченко
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