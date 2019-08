Александр Самедов будет бесплатно играть за любительский клуб. В нём уже выступает Роман Павлюченко

View this post on Instagram

ФК «Знамя» хлопнул трансферным окном! Дорогие друзья! В заявку ФК Знамя включен заслуженный мастер спорта, чемпион России 2017, четырехкратный обладатель Кубка России и Суперкубка России 2017 года, участник ЧМ 2014 и 2018 года, а также ЧЕ 2016 в составе сборной России Александр Самедов. Дебют Александра в составе ногинской команды состоится 7 сентября в 17.00 на стадионе «Автомобилист» в матче с командой "Витязь" Подольск. Ждем вас и ваших друзей.