Александр Самедов будет бесплатно играть за любительский клуб. В нём уже выступает Роман Павлюченко

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов будет играть за любительский клуб "Знамя" из Ногинска бесплатно.

фото: официальный сайт ФК "Локомотив"

Как рассказал директор команды Евгений Лукьянов, у футболиста нет юридического клуба со "Знаменем", так как клуб является любительским. Хавбек будет выступать за "Знамя" до конца чемпионата, который завершится в конце октября.За клуб также выступает бывший партнер Самедова по сборной России и "Спартаку" Роман Павлюченко.35-летний Самедов является воспитанником московского "Спартака". В составе красно-белых он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. Также хавбек играл за "Локомотив", "Москву", "Динамо" и "Крылья Советов". За сборную России принял участие в 53 матчах, в которых стал автором семи забитых мячей.