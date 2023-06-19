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Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Армения
1 - 0 1 0
Латвия2 тайм
Украина
0 - 0 0 0
МальтаПерерыв
Беларусь
21:45
КосовоНе начат
Словения
21:45
ДанияНе начат
Франция
21:45
ГрецияНе начат
Англия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Северная Ирландия
21:45
КазахстанНе начат

	
    

    
    

        

        	
Шотландия - Грузия. 20 июня 2023 21:45
                
                
                    
                
                
        	

        

        
		    
            	

            
            
            
            		
			
    	

    
        
        

             
Чемпионат Европы

4 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        

		

        
Сборная Шотландии Сборная Грузии Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
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