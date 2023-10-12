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Гол Чалова принес сборной России победу над Камеруном
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Сборная России опубликовала стартовый состав на матч против Камеруна
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Кирьяков: приходят мысли об уходе в Азию, раз УЕФА так себя ведет. В АФК могут навести порядок
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Ирландия - Греция. 13 октября 2023 21:45
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